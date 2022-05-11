Частные инвесторы вновь получают уведомления от налоговой службы

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danilov 11 Мая 2022 в 15:09:16
Новая волна уведомлений от налоговой службы пришла в апреле в адрес частных инвесторов: им вменяют неуплату подоходного налога в размере 10% от банковских транзакций, в том числе транзакций с собственных брокерских счетов.
Налоговые уведомления получили даже те клиенты казахстанских брокеров, которые задекларировали доходы от операций с ценными бумагами и уплатили налог. В зону внимания налоговой попали переводы между счетами клиента внутри Казахстана – с брокерского счета в банк. Пример такого уведомления показал зампредседателя правления BCC Invest Александр Дронин. В представленном уведомлении идет речь о «занижении дохода, установленном при сопоставлении с данными по валютным операциям свыше $50 тысяч в эквиваленте».
«Когда клиенты начали получать такие уведомления, я подумал, что это просто ошибка. Отправил бухгалтера в Налоговый комитет и хотел все эти уведомления разом отозвать. Но в налоговой сказали, что ошибки никакой нет, переводы больше $50 тысяч у нас вызывают вопросы, мы хотим пообщаться с налогоплательщиками лично», – говорит Доронин.
Сейчас клиенты брокерских компаний самостоятельно доказывают, что подавали декларацию о доходах и заполнили ее правильно, а уведомление от налоговой ошибочно.
Управляющий партнер юридической фирмы Salyqtez и член Палаты налоговых консультантов Айдар Масатбаев насчитал четыре разных вида уведомлений от налоговой, которые направляются инвесторам-физлицам.
«Начиная с того, что из-за простого денежного перевода человек должен встать на учет в качестве ИП и заканчивая уведомлением о непредставлении налоговой декларации», – приводит он примеры.
Алгоритм действий для инвестора, получившего уведомление, – доехать до налоговой и дать пояснение только по тому действию, в котором налоговая усмотрела нарушение.
«Не поддаваться провокациям налоговых органов и дать пояснения по тому якобы нарушению, которое описано в уведомлении. На остальные желания налоговых органов, которые не отражены в уведомлении, инвесторы пояснения давать не должны», – советует Масатбаев.
Член управляющего совета Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) Дмитрий Сочин прогнозирует, что выявляющиеся проблемы налогового администрирования в ближайшем будущем станут головной болью не только частных инвесторов, но и других физических лиц, кто будет подпадать под всеобщее декларирование доходов.
«Могут возникнуть проблемы у многих граждан РК. Потому что теоретически любой банковский перевод внутри РК может попадать под подозрения, что это перевод, с которого не уплачены налоги», – говорит эксперт.
Еще один риск Сочин связывает с использованием данных, которые Минфин РК получит в рамках присоединения к системе обмена информацией CRS (Common Reporting Standard), – это информация о наличии у казахстанцев счетов в иностранных банках и у зарубежных брокеров.
«CRS отчитывается о размере активов на конец года на счетах и об обороте за год. И не исключено, что спустя какое-то время люди начнут получать уведомления по данным CRS, и опять возникнет ситуация, когда налоговая будет заставлять людей платить налог с оборота. Что неправильно: Налоговый кодекс говорит о том, что налоги нужно заплатить с реализованной прибыли», – объясняет Сочин.
Минимизировать ошибки налогового администрирования участники рынка предлагают за счет цифровизации процесса. Идея – в создании IT-системы (признанной налоговой и финансовым регулятором), которая будет «подтягивать» через API-интерфейсы данные от брокеров и рассчитывать налоги, это избавит от проблем и налогоплательщиков, и налоговиков. А частные налоговые консультанты (такой институт начал формироваться в Казахстане) будут привлекаться в тех случаях, когда налогооблагаемые операции и активы явно не относятся к стандартным.
https://kz.kursiv.media/2022-05-11/chastnye-investory-vnov-poluchajut-uvedomlenij-ot-nalogovoj-sluzhby/
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