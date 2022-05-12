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Экономика
Bloomberg: уже 20 компаний Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ
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danilov 12 Мая 2022 в 16:00:33
По данным агентства, еще 14 компаний запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов.

Еще 10 европейских компаний открыли счета в АО "Газпромбанк" для оплаты поставок российского газа. Как сообщило в четверг агентство Bloomberg, таким образом общее число юридических лиц, готовящихся расплачиваться за газ в рублях, увеличилось до 20.

По сведениям источника агентства, еще 14 компаний запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов. Названия компаний источник не уточнил.

https://tass.ru/ekonomika/14605031
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  Бухаев 12.05.2022 в 19:29:43   # 797981
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