Bloomberg: уже 20 компаний Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ

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danilov 12 Мая 2022 в 16:00:33
Еще 10 европейских компаний открыли счета в АО "Газпромбанк" для оплаты поставок российского газа. Как сообщило в четверг агентство Bloomberg, таким образом общее число юридических лиц, готовящихся расплачиваться за газ в рублях, увеличилось до 20.
По сведениям источника агентства, еще 14 компаний запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов. Названия компаний источник не уточнил.
https://tass.ru/ekonomika/14605031