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Экономика
Токаев подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге
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danilov 13 Мая 2022 в 10:38:04
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы” » и «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан “О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы”», сообщает Акорда.

При уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов США за баррель. Прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн тенге выше одобренного прогноза. Снижены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5% до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов. По прогнозу Нацбанка, экспорт увеличится до $72,2 млрд, импорт составит $40,2 млрд. Инфляция определена в коридоре 8-10%.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен и прогноз по доходам бюджета. Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана. Основное увеличение по доходам ожидается по ЭТП на нефть за счет повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу за счет увеличения макроэкономических показателей.

Размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет увеличен до 4 030 млрд тенге, или на 1, 630 трлн тенге. Средства будут направлены на реализацию поручений президента. Дефицит бюджета в 2022 году определен на уровне 2 978 млрд тенге, или 3,3% к ВВП. Уровень ненефтяного дефицита в 2022 году, по оценке, составит 10,2% к ВВП. Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге, с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема.

https://vlast.kz/novosti/49905-tokaev-podpisal-zakony-ob-utocnennom-budzete-i-uvelicenii-garantirovannogo-transferta-iz-nacfonda.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 13.05.2022 в 11:39:47   # 798029
Я конечно не эксперт но думаю если в лотке течь то вместо того что бы вычерпывать воду лучше заколотить дырку в лотке после этого заниматься наранной водой. Что толку сжигать деньги в ьуджет лучше построите заводы и фабрики в Сша и Евроде уже начинается кризис думаю в конце года он и до нас дойдет.В европе издан заклн что Европа должна пересеть с машин внутренего згарание на электрокары и спасибо РФ теперь и от газа должны отказаться. Куда нам свою нефть и газ продовать надо уже слезать с нефтяной иглы.
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