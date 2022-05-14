Кыргызский сом стронг

Комментарии, по рейтингу, по дате
Но ломать не строить, не всё так просто, т.е к сожалению далеко не все проекты, и не только в РК, доводят до желаемого результата.
Но состоятельность национальной экономики не измеряется в твердости валюты. Возможно, как косвенный показатель, да. Но уж точно нет линейной или прямой зависимости.
Твердость национальной валюты в прямой зависимости от валютной политики национальных банков.
К примеру, в СССР доллар стоил меньше рубля, но откинув всякие идеологические предрассудки сможем ли мы сказать что советская экономика была сильнее американской или советская семья жила лучше американской? Нет. Да и доллар не был в свободной продаже, что проявилось катастрофическим обесцениванием личных сбережений граждан.
Та же ситуация повторяется сегодня в РФ. Курс вроде бы есть, а купить СКВ возможности нет.
Эффективность экономики пожалуй правильнее будет считать ВВП на душу населения, и то на уровень жизни населения это влияет опосредованно и неявно. А доходы населения справедливее считать покупательской способностью тех самых денег, с которым ему расплачиваются за труд.
Знаю не один пример, когда кыргызы, жившие в Узбекистане, переезжали в Казахстан по программе переселения казахов с изменением графы национальности на «казах» и сейчас как бы не особо рвутся в «экономически более сильный» Кыргызстан.