Индия запретила экспорт пшеницы

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danilov 15 Мая 2022 в 12:53:57
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства, данная мера призвана удержать контроль над внутренним рынком на фоне скачка мировых цен.
«Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — сообщили в министерстве.
При этом не исключается, что экспорт все же будет разрешен в случаях, если безотзывные аккредитивные письма по ним были выпущены до 13 мая, а также по просьбе правительств соседних государств.
Отметим, что решение индийского Минпромторга может вызвать настоящую панику на мировом продовольственном рынке. Именно с Индией связывались надежды на то, что она заполнит пробел в глобальных поставках пшеницы, образовавшийся из-за продолжающегося вооруженного конфликта на Украине.
Как сообщало EADaily, о том, что эти надежды не оправдываются стало ясно еще в апреле, на фоне снижении прогноза будущего урожая в Индии. В итоге внутренние цены на пшеницу в Индии выросли на 5−7%.
https://eadaily.com/ru/news/2022/05/14/indiya-vvela-zapret-na-eksport-pshenicy-iz-za-rosta-vnutrennih-cen
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Цитата: shlenchak от 15.05.2022 08:10:18
В идеале в РФ и Беларуси и Казахстане нужно переключится на посев пшеницы (возможно уже поздно конечно, вроде как посевные до апреля) и будет приток бабла
В идеале в РФ и Беларуси и Казахстане нужно переключится на посев пшеницы (возможно уже поздно конечно, вроде как посевные до апреля) и будет приток бабла
Легко сказать давайте будем сееть больше пшеницы. Казахстан не совсем подходит климат для этого. Для пшеницы нужен влажный климат по этому и Россия и Канада занимает высокую урожайность. В Казахстане тоже выращивают пшеницу но из за сухого климата приходиться тратить больше воды. А с водой так и так большие проблемы. Один агроном подсчитал что в Алматинской области воду тратят в 8 раза больше но урожайность в 4 раза меньше чем в северном регионе. В США с таким же климатом не зря выращивают кукурузу вместо пшеницы