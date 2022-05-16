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Экономика
Продовольственный протекционизм
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danilov 16 Мая 2022 в 10:30:53
Планета оказалась в "эпохе продовольственного протекционизма". Часть стран, выращивающих продовольствие, приняли решение запретить или ограничить крупный экспорт, чтобы защитить свои запасы на фоне роста инфляции - Business Insider

Россия и Украина ввели ограничения на экспорт пшеницы и подсолнечного масла; Индонезия, Аргентина, Индия, Казахстан ограничивают торговлю ключевыми продуктами для сдерживания цен внутри стран.

В последний раз шок цен на сельскохозяйственные культуры наступил после мирового финансового кризиса 2008г

общественное недовольство ростом цен на продукты создает политические риски для властей.
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  vvka 16.05.2022 в 10:35:08   # 798099
Quote:
создает политические риски для властей

Ну да.Вероятно в своих кабинетах смотрели ролики со Шри-Ланки. Всем сразу стало понятно, что если холодильник победит телевизор - будет п...ц
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  Konstant 16.05.2022 в 12:29:41   # 798103
Если адекватнве страны отбросят шелуху если пустт сотрудничают. Беда в том что некая запдная сьрана везде организовала свое отделение офис где бдительно следят чтоб такое не случилось
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