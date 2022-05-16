Продовольственный протекционизм
danilov 16 Мая 2022 в 10:30:53
Планета оказалась в "эпохе продовольственного протекционизма". Часть стран, выращивающих продовольствие, приняли решение запретить или ограничить крупный экспорт, чтобы защитить свои запасы на фоне роста инфляции - Business Insider
Россия и Украина ввели ограничения на экспорт пшеницы и подсолнечного масла; Индонезия, Аргентина, Индия, Казахстан ограничивают торговлю ключевыми продуктами для сдерживания цен внутри стран.
В последний раз шок цен на сельскохозяйственные культуры наступил после мирового финансового кризиса 2008г
общественное недовольство ростом цен на продукты создает политические риски для властей.