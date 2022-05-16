Льготное автокредитование стартовало в Казахстане

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danilov 16 Мая 2022 в 10:47:10
По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
- ставка вознаграждения 4%;
- сумма кредитования не более Т10 млн;
- срок финансирования не более семи лет;
- первоначальный взнос от 0%;
- стоимость транспортного средства не превышает Т15 млн.
«Кредитование будет осуществляться банками второго уровня. В целях прозрачности финансирования предусмотрено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ (банков второго уровня – КазТАГ) для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заемщика. Также, предусматривается ограничение в виде предоставления финансирования на одного конечного заемщика не более одного раза в течении двухлетнего периода», - уточнили в МЭГПР.
Для лизингополучателей по приобретению автобусов условия будут нижеследующими:
- ставка вознаграждения 0,01%;
- срок лизинга до семи лет;
- первоначальный взнос от 0%.
Остальные условия финансирования указаны в постановлении правительства от 2 сентября 2021 года №604 «Об утверждении правил финансирования оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды».
«Государством помимо поддержки в виде льготного автокредитования прорабатываются меры по урегулированию вопросов срока действия скидочных сертификатов. На сегодняшний день изучаются механизмы для того, чтобы граждане могли воспользоваться уже приобретенными скидочными сертификатами, которыми не смогли воспользоваться ранее ввиду передачи функций оператора РОП в АО «Жасыл даму». Использование данных сертификатов было временно приостановлено в связи с проводимыми проверочными мероприятиями», - заключили в минэкологии.
Список автомобилей, которые можно будет купить по новой программе льготного автокредитования с лимитом до 10 млн тенге
|Марка, модель
|Тип кузова, класс
|Цена
|Chevrolet
|Cobalt
|седан, класс B
|от 5.5 до 6.2 млн тенге
|Nexia
|седан, класс B
|от 5.3 до 5.6 млн тенге
|Spark
|хэтчбек, класс A
|от 4.7 до 4.9 млн тенге
|Tracker
|компактный кроссовер
|от 9.3 до 9.8 млн тенге
|Hyundai
|Accent
|седан, класс B
|от 6.7 до 7.8 млн тенге
|Creta
|компактный кроссовер
|от 9.1 до 13.1 млн тенге
|Elantra
|седан, класс С
|от 8.4 до 12.2 млн тенге
|JAC
|J7
|лифтбек, класс D
|от 8.4 до 9.2 млн тенге
|S3
|компактный кроссовер
|от 6.8 до 7.6 млн тенге
|S5
|компактный кроссовер
|от 7.8 до 9.5 млн тенге
|Kia
|Picanto
|хэтчбек, класс A
|от 7.1 до 8 млн тенге
|Rio
|седан, хэтчбек, класс B
|от 7.4 до 9.5 млн тенге
|Lada
|Granta
|седан, лифтбек, класс B
|от 3.7 млн тенге
|Largus
|универсал, класс B
|от 6.0 до 7.5 млн тенге
|Niva Legend 5D
|внедорожник
|от 5.7 до 6.2 млн тенге
|Niva Legend
|внедорожник
|от 5.3 до 5.8 млн тенге
|Niva Travel
|внедорожник
|от 6.6 до 7.4 млн тенге
|Vesta
|седан, универсал класс B
|от 5.8 до 8.6 млн тенге
|XRAY
|хэтчбек, класс B
|от 6.3 до 8.7 млн тенге
|Renault
|Arkana
|компактный кроссовер
|от 8.3 до 10.9 млн тенге
|Kaptur
|компактный кроссовер
|от 7.9 до 10.5 млн тенге
|Duster
|компактный кроссовер
|от 7.4 до 9.7 млн тенге
|UAZ
|Hunter
|внедорожник
|7.3 млн тенге
|Patriot
|внедорожник
|от 8.4 до 11.4 млн тенге
Комментарии, по рейтингу, по дате
Largus универсал, класс B от 6.0 до 7.5 млн тенге
В 14м году он стоил 1,8млн в люксе и у меня на пенсинке было 2млн.
Сейчас у меня на пенсионке 5,5млн.
Прям наглядно видно как накопления разбазариваются государством