"Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия льготного автокредитования

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danilov 18 Мая 2022 в 11:53:23
Алматинец Марат Асылбеков (фамилия и имя изменены по просьбе героя) почти полгода ищет для себя автомобиль. После того как в начале года чиновники заявили о перезапуске льготного автокредитования, мужчина решил воспользоваться возможностью. Однако он стал ждать старта программы и в конце апреля побывал в некоторых автосалонах города. По результатам объезда Асылбеков выявил любопытные подробности, "о которых чиновники не говорят, дабы не испортить "сказочные" условия программы".
"Первым делом берешь в автосалоне прайс-лист, куда они ставят печать и дату обращения. С этой бумагой идешь к менеджеру банка и подаешь заявку, а после - ждешь решения. Так вот, указанная в заявке машина уже должна находиться в автосалоне. Но на таких автомобилях уже установлено дополнительное оборудование, которое нельзя снять и продавать машину без них. Их стоимость начинается от 700 тысяч и доходит до порядка двух миллионов тенге.
Пустых авто без "допиков" нет, или специально говорят, что нет, чтобы автосалоны могли заработать на этих аксессуарах. Вот такую замануху они устроили. То есть это те расходы, на которые покупатель не рассчитывал", - отметил Асылбеков.
По его словам, далее будущих участников льготного кредитования ждет еще один неприятный сюрприз, связанный с дополнительными расходами. Алматинец отметил, что для получения автокредита в банке необходимо будет оплатить страхование КАСКО, причем на весь период займа. И стоит такой вид добровольно-принудительного страхования как минимум 200 тысяч тенге в год.
"И если ты берешь кредит на семь лет, то нужно будет сразу оплатить КАСКО на весь период. А это, на минуточку, свыше 1,4 миллиона тенге. Получается, что смысл льготных условий этого автокредитования теряется. Потому что, к примеру, человек берет машину без первоначального взноса за 10 миллионов тенге. Переплата под четыре процента годовых на семь лет выйдет около 1,5 миллиона тенге. Добавляем к этой сумме порядка двух миллионов тенге, которые уйдут на дополнительные опции, и как минимум 1,4 миллиона тенге за КАСКО.
В итоге переплата за новую машину стоимостью в 10 миллионов составит порядка пяти миллионов тенге. А это уже не четыре процента годовых, а целых 12 процентов. И в каком месте это льготное автокредитование, непонятно. Смысл слов теряется", - добавил он.
Асылбеков рассказал, что в одном из автосалонов выбрал автомобиль, которого нет в наличии. По его словам, менеджеры предложили ожидать заказ от трех до девяти месяцев.
"То есть машин в автосалонах нет, их нужно ждать. Поэтому народ немного раздраженный из-за этого. Льготное автокредитование стартовало в понедельник, но уже получилось провальным. Кто в этом виноват? Чиновники говорят, что программа рассчитана на 30 лет и благодаря ей рынок автомобилей страны насытится. Но я не думаю, что в этом году рынок насытится, так как машин не так много производится", - подытожил он.
Подробнее https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/teryaetsya-smyisl-kazahstantsyi-jaluyutsya-usloviya-lgotnogo-468778/
Комментарии, по рейтингу, по дате
тем кто просто ездит на работу и обратно вообще дешевле на такси
- нет такого условия. КАСКО оплачивать надо, но один раз в год, а не за весь период сразу.
Қасым-Жомарт Токаев
от 16 марта 2022 года
Цитата: Dimmon от 18.05.2022 06:13:19
надеюсь и остальные это поймут и перестанут штурмовать автосалоны
тем кто просто ездит на работу и обратно вообще дешевле на такси
надеюсь и остальные это поймут и перестанут штурмовать автосалоны
тем кто просто ездит на работу и обратно вообще дешевле на такси
странно не могу поощрить, ошибка, верно говорите, недавно вёл подсчёт реально, в случае если вы живете не далеко от работы тогда вполне дешевле ездить на такси