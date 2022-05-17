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Бразильские заводы отменяют экспортные контракты на сахар и переводят производство на этанол
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danilov 18 Мая 2022 в 12:20:34
Кратко. При таких высоких ценах на энергоносители, как сегодня, бразильским сахарным заводам выгоднее не продавать сахар, а выпускать этанол. Проблемы с продовольствием в мире нарастают.
Статья
https://www.reuters.com/markets/commodities/brazil-mills-cancel-sugar-export-contracts-shift-output-ethanol-2022-05-17/
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