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danilov 18 Мая 2022 в 13:15:17
- нужно повышать ставки до тех пор, пока не будет виден прогресс
- финусловия давно так не ужесточались так быстро
- среди членов ФРС большая поддержка по повышению ставки на 0.5% на каждом из 2 следующих заседаний
- ФРС может действовать более агрессивно, если понадобится
- ставка достигнет нормального уровня скорее всего в 4кв 2022г, но это не предел по ориентиру повышения. ФРС без сомнений повысит ставку выше нейтрального уровня, если понадобится
- очень трудно давать прогнозы, слишком много неопределённостей, много факторов вне контроля ФРС
- нужно замедлить рост экономики, что бы предложение начало успевать за спросом
Буллард:
- доллар будет оставаться в статусе мировой резервной валюты еще очень долгое время
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