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Экономика
У властей Шри-Ланки не хватает долларов для оплаты внешнего долга и топлива
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danilov 19 Мая 2022 в 10:54:00
Министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджисекера заявил в местном парламенте, что у правительства страны в настоящий момент нет валюты для оплаты поставок топлива из-за рубежа. Последние поставки топлива в столицу страны Коломбо были осуществлены 28 марта. «В настоящее время нет достаточного количества долларов, необходимых для оплаты товарных аккредитивов,— подчеркнул министр.— Мы работаем над тем, чтобы найти средства, но по крайней мере до конца недели бензина не будет в продаже. У нас есть только очень небольшие запасы топлива на нужды первостепенной важности — для машин скорой помощи и т. п.». В связи с этим министр призвал граждан не стоять в очередях на АЗС и не ждать топлива в ближайшие дни.
У правительства страны также нет достаточно валюты для обслуживания внешнего долга, из-за чего уже сегодня может быть объявлен дефолт. Из-за сложного экономического положения, обострившегося в последние месяцы, Шри-Ланка уже пропустила две выплаты по суверенным облигациям, которые должна была совершить 18 апреля. Сегодня заканчивается 30-дневная отсрочка оплаты. Рейтинговое агентство S&P заявило, что рейтинги по государственным облигациям с погашением в 2023 и 2028 годах уже снижены до дефолтного, а суверенный рейтинг всей страны может быть снижен до D (дефолт) после завершения отсрочки оплаты, которая истекает сегодня.

https://www.kommersant.ru/doc/5356444
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