У властей Шри-Ланки не хватает долларов для оплаты внешнего долга и топлива

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danilov 19 Мая 2022 в 10:54:00
У правительства страны также нет достаточно валюты для обслуживания внешнего долга, из-за чего уже сегодня может быть объявлен дефолт. Из-за сложного экономического положения, обострившегося в последние месяцы, Шри-Ланка уже пропустила две выплаты по суверенным облигациям, которые должна была совершить 18 апреля. Сегодня заканчивается 30-дневная отсрочка оплаты. Рейтинговое агентство S&P заявило, что рейтинги по государственным облигациям с погашением в 2023 и 2028 годах уже снижены до дефолтного, а суверенный рейтинг всей страны может быть снижен до D (дефолт) после завершения отсрочки оплаты, которая истекает сегодня.
https://www.kommersant.ru/doc/5356444
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