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Экономика
Рубли
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danilov 20 Мая 2022 в 12:39:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 20.05.2022 в 13:56:36   # 798275
Мне кажется, что все с точностью до наоборот - курс рубля к тенге подрастает каждый день.
Или я чего-то недопонимаю?
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  M54 20.05.2022 в 14:16:48   # 798280
Цитата: Hairless от 20.05.2022 07:56:36
Мне кажется, что все с точностью до наоборот - курс рубля к тенге подрастает каждый день.
Или я чего-то недопонимаю?

Случайно покарал, сорян
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  Jiggy 20.05.2022 в 14:31:28   # 798283
Не пойму, зачем люди скупили эту туалетную бумагу.
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  андремас 20.05.2022 в 15:12:21   # 798288
Цитата: Jiggy от 20.05.2022 08:31:28
Не пойму, зачем люди скупили эту туалетную бумагу.


Что то не догоняешь, раз не понимаешь
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  андремас 20.05.2022 в 15:15:29   # 798289
В долларовую ловушку Казахстан себя не загонял?
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  lado 20.05.2022 в 15:21:08   # 798291
какая-то туфта выходит. в россии доллар дешевле чем у нас стоит - где-то 380 тенге (из курса 58 рублей за доллар умножить на 6,5). а у нас дороже доллар
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  Jiggy 20.05.2022 в 15:21:25   # 798292
Цитата: андремас от 20.05.2022 09:12:21
Цитата: Jiggy от 20.05.2022 08:31:28
Не пойму, зачем люди скупили эту туалетную бумагу.


Что то не догоняешь, раз не понимаешь

Это был риторический вопрос, с уклоном на то, чем на самом деле является рубль. А текущий курс - это просто пузырь.
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