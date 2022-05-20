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Или я чего-то недопонимаю?
Цитата: Hairless от 20.05.2022 07:56:36
Мне кажется, что все с точностью до наоборот - курс рубля к тенге подрастает каждый день.
Или я чего-то недопонимаю?
Мне кажется, что все с точностью до наоборот - курс рубля к тенге подрастает каждый день.
Или я чего-то недопонимаю?
Случайно покарал, сорян
Цитата: Jiggy от 20.05.2022 08:31:28
Не пойму, зачем люди скупили эту туалетную бумагу.
Не пойму, зачем люди скупили эту туалетную бумагу.
Что то не догоняешь, раз не понимаешь
Цитата: андремас от 20.05.2022 09:12:21
Что то не догоняешь, раз не понимаешь
Цитата: Jiggy от 20.05.2022 08:31:28
Не пойму, зачем люди скупили эту туалетную бумагу.
Не пойму, зачем люди скупили эту туалетную бумагу.
Что то не догоняешь, раз не понимаешь
Это был риторический вопрос, с уклоном на то, чем на самом деле является рубль. А текущий курс - это просто пузырь.