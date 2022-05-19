Минфин США выдал Сбербанку лицензию на продажу казахстанской «дочки»

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danilov 20 Мая 2022 в 15:28:37
«В настоящий момент при поддержке регулятора мы получили лицензию OFAC, которая нам позволяет в течение нескольких месяцев вести контролируемую нами работу по снижению наших активов, по выходу с рынка», - сказал Тимур Козинцев на KazanSummit.
«Мы наблюдаем повышенный спрос как со стороны казахстанских - частных и государственных структур, российских инвесторов, а также инвесторов из Турции и Ближнего Востока», - отметил топ-менеджер Сбербанка.
Позже в пресс-службе Сбербанка России пояснили, что речь идет о генеральной лицензии OFAC №26, выданной Сбербанку еще 12 апреля 2022 года. Она разрешает сроком до 12 июля 2022 года осуществление транзакций, направленных на завершение отношений с ДБ АО «Сбербанк» и Sberbank Europe AG, а также с принадлежащими им на 50% или более компаниями. Никакой новой лицензии банк не получал.
США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают «заморозку» активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.
В американские санкционные списки также попал ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Беларуси, а также Sberbank Europe AG (ее европейские власти ранее приняли решение обанкротить).
Тимур Козинцев отметил, что в результате санкций активы казахстанского Сбербанка сократились более чем вдвое.
https://kapital.kz/finance/105582/minfin-ssha-vydal-sberbanku-litsenziyu-na-prodazhu-kazakhstanskoy-dochki.html
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