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Экономика
Наличка в России
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danilov 20 Мая 2022 в 16:51:27
ЦБ: российские банки с завтрашнего дня смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту кроме долларов США и евро.

Ограничения на продажу наличных долларов и евро (можно купить только те, что поступили в кассы банков с 9 апреля) сохраняются до 9 сентября.
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