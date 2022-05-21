Борьба с дефицитом

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Гость 22 Мая 2022 в 12:07:08
Первый самолет, уже вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии, в воскресенье доставит в город Индианаполис 35 тонн детского питания. РИА Новости.
"Этого достаточно для более чем полумиллиона бутылочек... Обычно процесс транспортировки такой продукции из Европы в США занимает две недели, но благодаря операции "Летучая формула" мы сократили сроки до приблизительно трех дней", — сказала Жан-Пьер журналистам
Дефицит детских смесей, который оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка, возник после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями.
Экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что возобновить выпуск продукции Abbott планирует примерно через месяц. Он добавил, что рынок детского питания на 90 процентов контролируется тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.
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