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Экономика
Казахстан выступает против зерновых квот и пошлин в рамках ЕАЭС, на введении которых настаивает Россия
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danilov 23 Мая 2022 в 16:24:18
На заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны. Казахстан выступил против, поскольку заинтересован в развитии поставок за рубеж, сообщает Коммерсант.

Этой весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего Россию в дискриминации. В ответ страна также ввела квоты на экспорт пшеницы и муки.

По словам источников Коммерсанта, на совещании ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран. По словам собеседника издания, сибирская пшеница сегодня торгуется в среднем по 18 тыс. рублей за тонну с НДС, что примерно на 5 тыс. рублей дешевле казахстанской.

По данным "Коммерсанта", российская сторона настаивала на заседании ЕЭК 20 мая на введении квот и пошлин на экспорт зерновых в третьи страны всеми государствами — членами ЕАЭС. В РФ меру считают необходимой для предупреждения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.

Члены ЕАЭС планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров еще в августе 2021 года. Но идея так и не была реализована.

Сегодня полный запрет на вывоз пшеницы ввела Беларусь. Армения и Кыргызстан готовят решения о пошлинах и квотах, говорит источник Коммерсанта. Казахстан же выступает против пошлин, так как они могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства. В профильных министерствах Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении не ответили на запрос Коммерсанта.

Источник издания уверен, что вероятный отказ Казахстана вводить квоты и пошлины спровоцирует Минсельхоз продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС. Между тем для Казахстана важно получать российское зерно с июля: страна выращивает яровую пшеницу, сбор которой активно начинается только в августе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 23.05.2022 в 20:24:35   # 798396
Да нах такой еаэс?
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  bolatbol 23.05.2022 в 21:31:03   # 798398
Находясь в экономическом союзе нельзя идти против интересов большинства. Все страны согласны, одна против. Скорее всего, кто-то из наших чиновников лоббирует интересы бизнесменов, не учитывая возможность подорожания продуктов для народа. Следственным органам стоит поинтересоваться доходами и имуществом отказников и их близких родственников.
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  Васяй 23.05.2022 в 22:46:50   # 798400
Цитата: walker от 23.05.2022 14:24:35
Да нах такой еаэс?
Вам мистер хочется кушать хлебушек в седующем году по мировым ценам?Пожалуйте в европы!
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  старик 23.05.2022 в 23:10:42   # 798405
Прокомментировал бы, но не смыслю в глобальной торговле и экономике. Хотя логика подсказывает что в экономическом СОЮЗЕ должна соблюдаться корпоративная этика.
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  Васяй 24.05.2022 в 00:39:07   # 798412
Не,ну честно в правительстве хоть на день вперед смотрят.нет?Или купить и перепродать сегодня важнее.чем продовольственная безопасность страны?Превратили страну в Центральный рынок...
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