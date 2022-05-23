Принимать сельхозтехнику на утилизацию бесплатно готовы казахстанские бизнесмены

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danilov 23 Мая 2022 в 16:29:25
«Мы предлагаем нулевую ставку для сельхозтехники, нулевую – для тяжелого автотранспорта, самосвалы и так далее, с выплатой от нас утилизационного сбора, но разумного. Не вот эти вот миллионы непонятные. Мы готовы платить и за сельхозтехнику и за простейший самосвал – Т150 тыс. Для легковых тут на усмотрение, как мы договоримся с правительством», - сказал председатель республиканского союза промышленников вторичной металлургии Владимир Дворецкий на пресс-конференции в понедельник.
По словам экспертов, утилизация сельхозтехники – вполне выгодный бизнес, а значит, нет нужды заставлять аграриев платить утильсбор за новую технику.
«Схема будет работать просто: сельхозник хочет обновить свой парк, он хочет купить новую технику без утильсбора, он нам говорит «вот у меня есть, заберите», мы забираем, даем бумагу, что машина, данная сельхозтехника, утилизирована и перечисляем государству за нее определенные деньги. То есть аграрий получает новую технику без утильсбора, государство получает от нас некий утильсбор за ту технику, которую мы реально утилизируем, а мы получаем бизнес-проект. То есть рабочие места и доходы», - пояснил Дворецкий.
Согласно предложной схеме, собранную у аграриев технику компании будут разбирать и продавать на металлургические заводы.
Эксперты подчеркнули, что казахстанский утильсбор на сельхозтехнику приводит к ее удорожанию на 20-25%, что в свою очередь провоцирует рост цен на продукты питания для конечного потребителя.
«У нас есть четкие, жесткие обоснованные аргументы, если в течение месяца правительство не отменит утильсбор на сельхозтехнику, мы будем защищать это право в суде и докажем незаконные, лоббистские действия всех высокопоставленных лиц», - подчеркнул лидер партии Namys Санжар Бокаев.
https://kaztag.kz/ru/news/prinimat-selkhoztekhniku-na-utilizatsiyu-besplatno-gotovy-kazakhstanskie-biznesmeny
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