SWIFT, вероятно, уже не будет существовать через 5 лет - CEO Mastercard

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danilov 30 Мая 2022 в 10:25:39
Генеральный директор Mastercard Майкл Мибах заявил во вторник, что он не ожидает, что SWIFT, одна из наиболее широко используемых платформ для трансграничных фиатных транзакций, будет существовать через пять лет.
Мибах выступил на панельной сессии по цифровым валютам центральных банков (CBDC) в рамках конференции Global Blockchain Business Council (GBBC) Blockchain Central Davos conference, которая проходила рядом со Всемирным экономическим форумом 2022 года в Давосе, Швейцария.
Ближе к концу панельной дискуссии, когда ведущий спросил каждого участника дискуссии, считают ли они, что SWIFT все еще будет существовать через пять лет, Мибах заставил аудиторию ахнуть от шока после ответа “нет”, по словам репортера Cointelegraph, который присутствовал на сессии.
Такого ответа никто не ожидал, учитывая его должность в Mastercard, а также то, что участники дискуссии, в том числе Джон Фрост, старший экономист Банка международных расчетов, и Дженнифер Ласситер, исполнительный директор проекта Digital Dollar project, организации, которой поручено изучить CBDC в Соединенных Штатах, ответили утвердительно.
Другие участники дискуссии, последовавшие за Мибахом, также высказали утвердительную точку зрения, в том числе Юваль Руз, генеральный директор Digital Asset, компании, занимающейся технологиями обработки данных, и Дэвид Трит, директор Accenture и соруководитель блокчейн-бизнеса компании.
Cointelegraph связался с Miebach сразу после панельной дискуссии, но получил отказ в каких-либо дальнейших комментариях по этому вопросу.
Позже представитель Mastercard преуменьшил комментарии Мибаха в заявлении по электронной почте:
“Давайте проясним цель комментария на сцене, поскольку это не так просто, как ответить «да» или «нет». Майкл просто подтвердил то, что ранее сказал SWIFT – их операции продолжают развиваться. Его нынешняя форма не будет такой же в будущем. Они добавляют больше функциональности и перестают быть просто системой обмена сообщениями ”.
В прошлом году SWIFT обрабатывала 42 миллиона сообщений в день, но выполнение транзакций в сети может занять несколько дней. Компания стремится сохранить свою актуальность в международном экономическом порядке, особенно в отношении CBDC.
С этой целью SWIFT изучает возможность использования CBDC для облегчения беспрепятственных трансграничных платежей уже в мае 2021 года, когда она выпустила совместный документ с Accenture, в котором рассматривается, как цифровые валюты могут помочь трансграничным платежам.
https://cbdc.ru/2022/05/26/vjef-2022-swift-verojatno-ne-budet-sushhestvovat-cherez-5-let-govorit-generalnyj-direktor-mastercard/
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