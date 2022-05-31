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Экономика
Германия - ставка ЦБ и потребинфляция (% г/г)
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danilov 31 Мая 2022 в 11:42:33

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  jumanjiqz 31.05.2022 в 12:41:18   # 798608
Вот буквально года полтора назад, в новостях Германию хвалили, за низкую инфляцую, что нет там дефляции, сниженный НДС, дешевая энергия, существенное удешевление горючих материалов и других!
СГЛАЗИЛИ по ходу!?
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  titus 31.05.2022 в 12:43:45   # 798611
Цитата: jumanjiqz от 31.05.2022 06:41:18
Вот буквально года полтора назад, в новостях Германию хвалили, за низкую инфляцую, что нет там дефляции, сниженный НДС, дешевая энергия, существенное удешевление горючих материалов и других!
СГЛАЗИЛИ по ходу!?

Просто они жили за счет других, а теперь ситуация поменялась
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  старик 31.05.2022 в 16:51:53   # 798621
Quote:
СГЛАЗИЛИ по ходу!?
Сами себя сглазили. Открыли эуропэйський клуб мазохистов.
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