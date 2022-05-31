 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Tenge back to the Earth
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Мая 2022 в 12:11:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 31.05.2022 в 13:18:50   # 798617
Дно. 14 мая 1997 года валютные спекулянты – от фонда Quantum Джорджа Сороса до Tiger Management Corp Джулиана Робертсона – атакуют тайский бат. 2 июля бат рухнул. В течение месяца шел обвал курсов индонезийской рупии, филиппинского песо и малазийского ринггита. В Индонезии кризис привел к массовым мятежам и смене государственного режима. Серьезно пострадала и Южная Корея. В начале декабря правительство уверяло, что краткосрочные обязательства корпораций не превышают 30–40 млрд долларов, а к 1998 году они перевалили за 150 млрд.
Выход из кризиса. Международный валютный фонд выделил на преодоление последствий кризиса странам Юго-Восточной Азии больше 110 млрд долларов. Из которых 57 млрд были предоставлены Южной Корее на жестких условиях: продать иностранным компаниям два крупнейших национальных банка; допустить иностранные банки к проведению финансовых операций в Корее, а главное – ликвидировать компании (чеболи), на которые приходилось около трети ВВП. Национальные экономики стран Юго-Восточной Азии к 2001 году преодолели кризис и возобновили рост.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь