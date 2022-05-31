Tenge back to the Earth

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Выход из кризиса. Международный валютный фонд выделил на преодоление последствий кризиса странам Юго-Восточной Азии больше 110 млрд долларов. Из которых 57 млрд были предоставлены Южной Корее на жестких условиях: продать иностранным компаниям два крупнейших национальных банка; допустить иностранные банки к проведению финансовых операций в Корее, а главное – ликвидировать компании (чеболи), на которые приходилось около трети ВВП. Национальные экономики стран Юго-Восточной Азии к 2001 году преодолели кризис и возобновили рост.