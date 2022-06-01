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danilov 01 Июня 2022 в 10:58:09
"Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций", - говорится в материале.
В рядах американских чиновников, по информации газеты, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.
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