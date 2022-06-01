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Экономика
Минсельхоз уверяет, что дефицит муки Казахстану не грозит
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danilov 01 Июня 2022 в 14:07:28
Несмотря на мировой дефицит пшеницы, у страны достаточно ее запасов. В ведомстве также не видят причин для роста цен на хлеб.

«Действительно, мировые цены на пшеницу растут. Но у нас “Продовольственная контрактная корпорация” сформировала резервы пшеницы. Мы сейчас обеспечиваем поставку удешевленного зерна в регионы для социального хлеба. Поэтому цена будет стабильная. Предпосылок для роста цен на хлеб не было, нет и не будет. Потому что наших объемов достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок», - заверил Карашукеев.

Он также напомнил, что до 15 июня в Казахстане действуют квоты на вывоз пшеницы и муки – это 1 млн тонн и 300 тыс. тонн соответственно, поэтому «сейчас у нас и производители, и переработчики пшеницы пришли к балансу».

«Рынок стабильный, работаем. Наших запасов достаточно до прихода нового урожая. Дефицита муки нет и не будет», - заверил глава МСХ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vrangel 01.06.2022 в 15:14:07   # 798650
Значит - надо запасаться)
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  shlenchak 01.06.2022 в 17:19:52   # 798654
Кто то так же говорил про сахар
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