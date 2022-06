Поставки газа остановлены

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к президенту России Владимиру Путину из-за спецоперации на Украине.



Пеле опубликовал свой пост перед отборочным матчем к чемпионату мира 2022 года между сборными Украины и Шотландии (3:1). Футболист вспомнил о встрече с Путиным в 2017 году и подчеркнул, что не мог представить, что мир будет так разделен, как сегодня. «Надеюсь, мы сможем вместе построить лучший мир», — заявил он.



Пеле встречался с президентом России в декабре 2017 года. Он принимал участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России.

"Today Ukraine tries to forget, at least for 90 minutes, the tragedy that still engulfs their country," Pele wrote in an open letter to Putin, posted on Instagram just before the Ukrainian men's football team faced Scotland in a World Cup playoff semi-final.



"I want to use today's match as an opportunity to make a request: stop the invasion. There is absolutely no justification for this continued violence," added the three-time World Cup champion.



"This conflict is wicked, unjustifiable and brings nothing but pain, fear, terror and anguish... Wars only exist to separate nations, and there's no ideology that justifies projectile missiles burying the dreams of children, ruining families and killing the innocent."