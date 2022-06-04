О газе неон

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андремас 04 Июня 2022 в 18:29:52
Неон производится как побочный продукт при выплавке стали. Украинские заводы «Криоин» и «Ингаз» очищали неон, полученный с российских заводов.
Россия ограничила экспорт благородных газов до конца 2022 года. Вполне возможно, что к такому решению Россию подтолкнули новые санкции Тайваня, несколько дней назад запретившего поставки не только чипов, но и литографического оборудования для их изготовления в Россию и Беларусь.
По оценке Techcet, в разные годы «Криоин» и «Ингаз» обеспечивали вплоть до 54% мировых поставок неона. Это гигантские объемы, так как только за 2021 г. потребление этого газа в масштабах всего света достигло 540 тонн.
Основной поставщик сырья для неона — Российская Федерация. Промышленные установки по глубокой очистке неона построены и успешно эксплуатируются на Украине — 65 % мирового неона в 2020 г. производилось предприятием «Айсблик» (Одесса, Москва), а также 5 % мирового неона до войны 2022 года — предприятие «Ингаз».
«Ингаз» базируется в Мариуполе. Каждый месяц этот завод производил вплоть до 20 тыс. кубометров неона, который затем направлялся компаниям из Германии, Китая, США, Тайваня и Южной Кореи. 75% произведенного на «Ингазе» объема неона предназначалось исключительно для производства микросхем.
«Криоин» выдавал по 10-15 тыс. кубометров неона каждый месяц. Этот завод находится в Одессе. Что немаловажно, «Криоин», как сообщила Reuters директор завода по развитию бизнеса Лариса Бондаренко, остановил производство в день начала спецоперации, 24 февраля 2022 г. Это было сделано с целью обеспечения безопасности сотрудников, утверждает она. Когда работу прекратил «Ингаз» неизвестно.
Китайские источники сообщили, что цена газа неона за последние три недели выросла почти в девять раз с 1850 юаней до 16 000 юаней ($2500) за кубометр. Подорожание связано с ситуацией в Украине, которая производила от 45–54 % мирового объёма неона. С 24 февраля весь этот объём стал недоступным после остановок заводов в Мариуполе и Одессе, что и вызвало рост цен на мировом рынке. Теперь неон производится только в Китае и России.
Интересно отметить, что Китай начал готовиться к сложившейся ситуации ещё в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В Поднебесной начали увеличивать производство неона для удовлетворения собственных нужд в будущем.
Россия не обладает полной монополией на эти газы. Например, по неону Россия имеет долю примерно в 50% рынка. Однако еще около 30% имеют китайцы. Но Китайские товарищи делиться ни с кем не станут, самим не хватит.
Неон используется в эксимерных лазерах в фотолитографических установках (сканерах) как расходный материал. Без этого газа организовать производство полупроводников попросту невозможно. В марте месяце производители чипов сообщили, что у них создан запас критически важного газа на срок от двух до трёх месяцев.
Около 75% неона шло на Тайвань — в компанию TSMC и в южнокорейский Samsung.
По словам экспертов, ограничение российского экспорта неона, может усугубить и без того острый дефицит чипов на мировом рынке.
Комментарии, по рейтингу, по дате
- Кто это, Песков?
- Да послы, Владимир Владимирыч
- Пусть передают привет Байдену. Не верю я им, слез мало, целуют руку, а не башмак. Пусть выйдут и приползут опять с дверей.
Очень спорно, как бы воздух он везде есть.
И технологии обогащения и очистки давно накатанные. Я так понимаю, украинский и российский варианты были самые дешевые на мировом рынке и поэтому не парились с собственным производством. Тут только дело времени и всего лишь.