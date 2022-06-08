с 1 января 2023 года в Казахстане вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей

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danilov 08 Июня 2022 в 10:20:26
Обязательные пенсионные взносы работодателя вводятся в целях повышения благосостояния казахстанцев, будущих пенсионеров.
Введение 5-процентных обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) предусмотрено в Концепции по дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года еще в 2014 году, а законодательно закреплено в 2015. Введение ОПВР должно было начаться с 1 января 2018 года. Однако, учитывая планирующееся внедрение обязательного социального медицинского страхования, сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год. В 2019 году по поручению главы государства были приняты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки введения ОПВР были перенесены на 2023 год.
Учитывая, пятилетний период (с 2018 по 2022 год) для подготовки работодателей к введению пятипроцентных обязательных пенсионных взносов работодателя, вопрос их введения с 2023 года сложно считать "сюрпризом".
Обязательные пенсионные взносы работодателя нельзя сравнивать с налоговыми сборами, основное отличие пенсионных взносов и налоговых сборов в их персонификации относительно физических лиц, в пользу которых они уплачиваются.
Почему необходимо внедрять ОПВР?
Обязательные пенсионные взносы работодателя, безусловно, вводятся в целях повышения благосостояния казахстанцев, будущих пенсионеров. В особенности, это актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.
Сегодня, как всем известно, в пенсионном обеспечении участвуют только сами работники и государство. Исключение составляют работники вредных производств, таковых чуть более 400 тысяч человек, за которых работодатели уплачивают 5-процентные профессиональные пенсионные взносы.
Следует учесть, что солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается. Разрыв между размерами пенсий новых и действующих получателей только за последние пять лет увеличился с 13 до 30 процентов, что влияет на уровень замещения дохода пенсионными выплатами. При этом 10 процентов взносов самого работника недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии. Международный опыт это подтверждает. К примеру, в странах ОЭСР средняя ставка взносов составляет порядка 18 процентов, в Сингапуре — 37 процентов (20 процентов из которых уплачиваются работодателем), в Российской Федерации ставка для работодателя составляет 22 процента, в Республике Беларусь 28 процентов и ещё 1 процент уплачивается работником.
Введение ОПВР, наряду с другими мерами по развитию пенсионной системы, позволит обеспечить достойную пенсию, адекватную трудовому стажу получателей.
Введение ОПВР позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений казахстанцев при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам.
При этом нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне, в том числе за счет предусмотренных в рамках Налогового кодекса послаблений в части отнесения суммы, уплаченных ОПВР на вычет до налогообложения.
Возможна ли отмена этой нормы?
Дальнейшее откладывание срока введения ОПВР отрицательно скажется на уровне пенсионного обеспечения будущих пенсионеров. В особенности от этого могут пострадать казахстанцы, которые будут выходить на пенсию в 40-х годах текущего столетия. Размер их выплат по актуарным расчетам будет на 30 процентов ниже по сравнению с теми, кто выйдет на пенсию в 50-60-х годах.
Поэтому, на сегодняшний день, вопрос отмены или отсрочки введения данной нормы не рассматривается.
Напомним, что с 1 января 2023 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой, формируемой за счет взносов работодателей в размере 5 процентов от доходов работников. В предлагаемой условно-накопительной системе (УНС) будет реализован как накопительный (через накопление на условных счетах), так и распределительный механизмы пенсионного обеспечения.
Участниками новой пенсионной системы будут являться работники, в пользу которых работодатели будут перечислять обязательные 5-процентные пенсионные взносы, исчисленные от доходов работников и перечисленные за счет собственных средств работодателя на персонифицированные условно-накопительные счета в ЕНПФ.
Для каждого участника системы открывается условный пенсионный счет, на котором фиксируется сумма перечисляемых работодателями взносов и формируются условные пенсионные накопления.
Поступающие от работодателей пенсионные взносы не будут капитализироваться и не станут собственностью отдельных лиц, а будут расходоваться на выплату текущих пенсий за счет ОПВР.
При достижении работником пенсионного возраста и наличии не менее пяти лет стажа участия размер пенсии из условно-накопительного компонента определяется исходя из накоплений, сформированных на условном пенсионном счету, и ожидаемой продолжительности жизни.
То есть, пенсия будет эквивалентна сумме пенсионных накоплений, сформированных за весь период трудовой деятельности граждан, распределенных во времени в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни.
Право на пенсионные выплаты за счет ОПВР будут иметь лица, достигшие пенсионного возраста, при стаже участия не менее 5 лет (60 месяцев), в размере не более 2-х прожиточных минимумов.
Пенсионные выплаты за счет ОПВР будут выплачиваться пожизненно, при этом ежегодно размеры пенсий будут индексироваться.
Необходимо отметить, что в отличие от накопительной пенсионной системы, пенсии за счет ОПВР в условно-накопительной компоненте не наследуются (поскольку не являются собственностью работника) и на них не распространяется гарантия по сохранности пенсионных накоплений.
Кроме того, предусматривается открытие условного пенсионного счета в ЕНПФ в автоматическом режиме для вкладчиков ОПВР при поступлении первого платежа, т.е. счет будет открываться автоматически при поступлении первого ОПВР.
https://baigenews.kz/news/mintruda_opvr/
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