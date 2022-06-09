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Экономика
Сенатор Дебби Стабенау не понимает, почему всех так волнует дорожающий бензин
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danilov 09 Июня 2022 в 09:44:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 09.06.2022 в 10:36:52   # 798873
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
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  332-712 09.06.2022 в 11:03:00   # 798876
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"
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  андремас 09.06.2022 в 11:06:44   # 798877
В распространенном одновременно указе Байдена также говорится, что американский лидер объявляет "о чрезвычайной ситуации в связи с угрозами в отношении наличия достаточных возможностей для генерации электроэнергии с целью удовлетворения потребительского спроса".

https://tass.ru/ekonomika/14838003
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  ЛиКа 09.06.2022 в 11:52:25   # 798878
Цитата: Hairless от 09.06.2022 04:36:52
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
- она не дура, у нее пакет акций в компании по производству электромобилей. Поэтому, она топит за "зеленую" энергетику. Бизнес их всё!
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  Hairless 09.06.2022 в 12:00:06   # 798879
Цитата: ЛиКа от 09.06.2022 05:52:25
Цитата: Hairless от 09.06.2022 04:36:52
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
- она не дура, у нее пакет акций в компании по производству электромобилей. Поэтому, она топит за "зеленую" энергетику. Бизнес их всё!

В любой стране экономика завязана на перевозках, которые производятся в основном не электортранспортом, и ее избиратели, в общем-то, это знают. Поэтому делать такие заявления для сенатора - идиотизм, независимо от ее шкурных интересов, потому что поддержка избирателей может упасть ниже плинтуса.
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  ЛиКа 09.06.2022 в 12:08:37   # 798880
Цитата: Hairless от 09.06.2022 06:00:06
Цитата: ЛиКа от 09.06.2022 05:52:25
Цитата: Hairless от 09.06.2022 04:36:52
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
- она не дура, у нее пакет акций в компании по производству электромобилей. Поэтому, она топит за "зеленую" энергетику. Бизнес их всё!

В любой стране экономика завязана на перевозках, которые производятся в основном не электортранспортом, и ее избиратели, в общем-то, это знают. Поэтому делать такие заявления для сенатора - идиотизм, независимо от ее шкурных интересов, потому что поддержка избирателей может упасть ниже плинтуса.
- Вы рассуждаете исходя из интересов страны, она действует исходя из интересов корпораций, которые финансировали избирательную компанию. Поэтому ее не волнует бензин, поэтому оружие продается в свободном доступе, поэтому Америка участвует почти во всех мировых военных конфликтах. Бизнес, просто бизнес.
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