Сенатор Дебби Стабенау не понимает, почему всех так волнует дорожающий бензин

Цитата: ЛиКа от

Цитата: Hairless от

Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США. Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США. - она не дура, у нее пакет акций в компании по производству электромобилей. Поэтому, она топит за "зеленую" энергетику. Бизнес их всё!

В любой стране экономика завязана на перевозках, которые производятся в основном не электортранспортом, и ее избиратели, в общем-то, это знают. Поэтому делать такие заявления для сенатора - идиотизм, независимо от ее шкурных интересов, потому что поддержка избирателей может упасть ниже плинтуса.