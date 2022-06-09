Сенатор Дебби Стабенау не понимает, почему всех так волнует дорожающий бензин

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danilov 09 Июня 2022 в 09:44:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://tass.ru/ekonomika/14838003
Цитата: Hairless от 09.06.2022 04:36:52- она не дура, у нее пакет акций в компании по производству электромобилей. Поэтому, она топит за "зеленую" энергетику. Бизнес их всё!
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
Цитата: ЛиКа от 09.06.2022 05:52:25
Цитата: Hairless от 09.06.2022 04:36:52- она не дура, у нее пакет акций в компании по производству электромобилей. Поэтому, она топит за "зеленую" энергетику. Бизнес их всё!
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
В любой стране экономика завязана на перевозках, которые производятся в основном не электортранспортом, и ее избиратели, в общем-то, это знают. Поэтому делать такие заявления для сенатора - идиотизм, независимо от ее шкурных интересов, потому что поддержка избирателей может упасть ниже плинтуса.
Цитата: Hairless от 09.06.2022 06:00:06- Вы рассуждаете исходя из интересов страны, она действует исходя из интересов корпораций, которые финансировали избирательную компанию. Поэтому ее не волнует бензин, поэтому оружие продается в свободном доступе, поэтому Америка участвует почти во всех мировых военных конфликтах. Бизнес, просто бизнес.
В любой стране экономика завязана на перевозках, которые производятся в основном не электортранспортом, и ее избиратели, в общем-то, это знают. Поэтому делать такие заявления для сенатора - идиотизм, независимо от ее шкурных интересов, потому что поддержка избирателей может упасть ниже плинтуса.
Цитата: ЛиКа от 09.06.2022 05:52:25
Цитата: Hairless от 09.06.2022 04:36:52- она не дура, у нее пакет акций в компании по производству электромобилей. Поэтому, она топит за "зеленую" энергетику. Бизнес их всё!
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
Хрен бы с ней, если бы была просто дурой, но дура на посту сенатора США - это плохо не только для США.
В любой стране экономика завязана на перевозках, которые производятся в основном не электортранспортом, и ее избиратели, в общем-то, это знают. Поэтому делать такие заявления для сенатора - идиотизм, независимо от ее шкурных интересов, потому что поддержка избирателей может упасть ниже плинтуса.