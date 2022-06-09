Индекс цен производителей по странам ЕС вырос на 37% г/г

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danilov 09 Июня 2022 в 10:17:28
Промежуточная продукция выросла на 25.4%, энергия почти удвоилась, капитальные товары +7.5%, долгосрочные потребительские товары +9.1%, краткосрочные потребительские товары +12%.
Среднее время трансмиссии производственных цен в потребительские составляет 4-5 месяцев, поэтому с июля начнет раскручиваться и потребительская инфляция, т.к. производственные цены уже с декабря рвут все максимумы.
На графике наглядно показано насколько все отклоняется от нормы. В период с 2011 по 2021 накопленный рост цен по странам Европы был равен нулю, с 2000 по 2008 выросли в среднем на 30%, сейчас почти за полгода столько показывают некоторые страны.
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