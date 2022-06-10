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Экономика
Курс иены к доллару
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danilov 10 Июня 2022 в 17:01:15

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  Даун 10.06.2022 в 17:13:20   # 798929
Скоро нас догонят
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  ЛиКа 10.06.2022 в 18:01:29   # 798930
Пора японцам приобретать кукол с лицом Байдена.
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