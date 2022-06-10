▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Экономика
Курс иены к доллару
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 10 Июня 2022 в 17:01:15
1289x500
( 48.89Кб)
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Даун
10.06.2022 в 17:13:20
# 798929
Скоро нас догонят
поощрить
|
покарать
ЛиКа
10.06.2022 в 18:01:29
# 798930
Пора японцам приобретать кукол с лицом Байдена.
поощрить (2)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь