Инфляцию до 15% в Казахстане до конца 2022 года прогнозирует Нацбанк

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danilov 15 Июня 2022 в 12:33:44
«До конца 2022 года на фоне перестройки импортных поставок продукции, значительного внешнего инфляционного давления, высоких мировых цен на продовольствие, а также положительного фискального импульса ожидается формирование инфляции в повышенном диапазоне 13-15%», - говорится в докладе Нацбанка о денежно-кредитной политике (июнь 2022 года).
Согласно информации, в 2023 году ожидается замедление инфляции до 7,5-9,5%, в 2024 году инфляция приблизится к верхней границе таргетируемого коридора, то есть к 8%.
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