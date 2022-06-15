Африка должна отказаться от разведки газа, чтобы предотвратить климатическую катастрофу, - глава ООН

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danilov 15 Июня 2022 в 14:51:33
Африка должна принять возобновляемые источники энергии и отказаться от разведки своих потенциально прибыльных газовых месторождений, чтобы предотвратить климатическую катастрофу и обеспечить доступ к чистой энергии сотням миллионов людей, которым ее не хватает, - заявили ведущие эксперты на континенте.
Их призыв прозвучал в поддержку и сразу после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что разведка газа и нефти в любой точке мира будет «бредовой».
Выступая 14 июня по видеосвязи на Австрийском всемирном саммите по вопросам климата, Гутерриш дал отрезвляющую оценку экологическим перспективам планеты.
По его словам, энергетический кризис привел к тому, что крупнейшие экономики «гибельным образом» наращивают использование ископаемых видов топлива.
«Наша энергетическая структура неэффективна, — сказал Гутерриш. — Если бы в прошлом мы инвестировали значительные средства в возобновляемые источники энергии, то сейчас нам не пришлось бы так сильно зависеть от нестабильных рынков ископаемого топлива».
Опасения, связанные с энергетическим переходом и энергетической безопасностью, резко обострились после начала операции России на Украине, цены на нефть и газ в последние месяцы неуклонно растут.
В своем выступлении на венском саммите Гутерриш подчеркнул «непосильные цены», которые тяжелым бременем легли на бизнес и население. «Наш мир стоит перед лицом климатического хаоса», — добавил он.
«Новое финансирование инфраструктуры разведки и добычи ископаемого топлива — это бред, — уверен Гуттериш. — Это лишь еще больше усугубит бедствия войны, загрязнение и климатическую катастрофу».
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/14/africa-gas-exploration-climate-disaster-un-reserves
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