Казахстан живёт не по средствам – Годунова

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GoodZone 16 Июня 2022 в 15:50:42
«Мы живём не по средствам. В 2021 году обеспеченность расходов республиканского бюджета чистыми доходами, не считая гарантированного и целевого трансфертов из Национального фонда и поступления займов, составило 50%», - сказала Годунова на пленарном заседании сената РК по рассмотрению отчетов правительства и Счетного комитета «Об исполнении республиканского бюджета за 2021 год», в четверг.
По ее словам, это и есть реальные возможности страны, без учета сырьевого сектора.
Несмотря на ограниченные возможности бюджета, в 2021 году мы начали более 1100 новых проектов. Большая часть инвестиционных проектов, 90%, реализовалась за счёт средств Национального фонда. При этом, в прошлом году не завершено по плану 64 проекта, отметила глава Счетного комитета, анализируя «системные проблемы, решение которых позволит повысить эффективность расходования государственных ресурсов».
По сообщению КазТАГ
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