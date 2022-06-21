46 процентов расходов казахстанских семей уходит непосредственно на еду

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GoodZone 21 Июня 2022 в 11:53:25
Денежные доходы домашних хозяйств РК за год выросли на 15,5% и составили в первом квартале текущего года 777,8 тыс. тг в среднем на одно домохозяйство. Расходы домохозяйств в свою очередь выросли на 17%, до 754,6 тыс. тг.
Отношение расходов домохозяйств к доходам за год выросло с 95,8% до 97%. То есть в первом квартале 2022 года 97% доходов домохозяйств было направлено на потребительские расходы, материальную помощь родственникам и знакомым, алименты, а также на налоги, платежи и другие выплаты.
Среди регионов РК самые высокие расходы в первом квартале 2022 года наблюдалось у домохозяйств Алматы (935,9 тыс. тг), следом идут Кызылординская (881 тыс. тг в среднем на одно домохозяйство) и Карагандинская (862,3 тыс. тг) области.
В трёх регионах РК расходы домохозяйств превысили доходы: в Туркестанской (на 15%) и Алматинской (на 14,8%) областях, а также в Алматы (на 11,2%).
В структуре расходов домашних хозяйств в первом квартале 2022 года почти 92% составили потребительские расходы: 693,2 тыс. тг. Из них около половины, или 377,4 тыс. тг, пришлось на продовольственные товары, 182,6 тыс. тг — на непродовольственные товары и 133,1 тыс. тг — на платные услуги.
Прочие расходы выросли на 25,5%, но составили при этом лишь 61,4 тыс. тг в среднем на домохозяйство.
Существенная часть расходов домохозяйств РК приходится на продукты питания и безалкогольные напитки: 349,2 тыс. тг, плюс 12,9% за год. Это 46,3% от всех расходов и 92,5% от расходов на продовольственные товары.
Заметим: темпы роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки ускорились. Так, по итогам первого квартала текущего года показатель составлял 11,9%, против 11,2% в первом квартале предыдущего года.
https://finprom.kz/ru/article/50-rashodov-kazahstanskih-semej-uhodit-na-prodovolstvennye-tovary-prichyom-46-neposredstvenno-na-edu
Комментарии, по рейтингу, по дате
Существенная часть расходов домохозяйств РК приходится на продукты питания и безалкогольные напитки: 349,2 тыс. тг...
Это действительно так? Средняя казахстанская семья сейчас зарабатывает 350 килотенге и тратит их на продукты?
Цитата: GoodZone от 21.06.2022 06:15:55
"В трёх регионах РК расходы домохозяйств превысили доходы..." Это получается, что люди, работая, даже на еду не могут заработать? Работаем за еду? Вперед, Казахстан...
"В трёх регионах РК расходы домохозяйств превысили доходы..." Это получается, что люди, работая, даже на еду не могут заработать? Работаем за еду? Вперед, Казахстан...
Если расходы превысили доходы, где они недостающие деньги берут?
Цитата: Manitu от 21.06.2022 11:06:55Знакомому пришлось брать кредит, чтобы обуть и одеть детей ( их у него двое и жена работает) на лето, тем самым уменьшив расходы на питание...Замкнутый круг.
Если расходы превысили доходы, где они недостающие деньги берут?
Цитата: GoodZone от 21.06.2022 06:15:55
"В трёх регионах РК расходы домохозяйств превысили доходы..." Это получается, что люди, работая, даже на еду не могут заработать? Работаем за еду? Вперед, Казахстан...
"В трёх регионах РК расходы домохозяйств превысили доходы..." Это получается, что люди, работая, даже на еду не могут заработать? Работаем за еду? Вперед, Казахстан...
Если расходы превысили доходы, где они недостающие деньги берут?