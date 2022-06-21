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Экономика
Казахстанцы смогут совершать переводы и платить по QR независимо от банка
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danilov 21 Июня 2022 в 14:50:48
Нацбанк РК собирается внедрять свою платформу мгновенных платежей, которая должна будет охватить разные казахстанские банки. При запуске этой системы казахстанцы смогут совершать переводы и платить через QR независимо от того, услугами каких банков они пользуются.
На сегодня соглашения об участии в СМП заключили 9 банков второго уровня. Новая услуга появится в банковских мобильных приложениях по мере отладки внутренних процессов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 21.06.2022 в 16:02:35   # 799302
на днях довелось сделать перевод из форте в Народный. Не было комиссии. Удивился. Оказывается, вон оно что. Здорово!
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