Казахстанцы смогут совершать переводы и платить по QR независимо от банка
danilov 21 Июня 2022 в 14:50:48
Нацбанк РК собирается внедрять свою платформу мгновенных платежей, которая должна будет охватить разные казахстанские банки. При запуске этой системы казахстанцы смогут совершать переводы и платить через QR независимо от того, услугами каких банков они пользуются.
На сегодня соглашения об участии в СМП заключили 9 банков второго уровня. Новая услуга появится в банковских мобильных приложениях по мере отладки внутренних процессов.