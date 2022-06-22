Зампред ЦБ РФ Заботкин о крепком рубле

А тенге тем временем к рублю перевалил за 8

Quote: Доходы падают, технология деградирует, справедливости нет… И все это про Россию ВСЕ ЕЩЕ АКТУАЛЬНО

На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин ознакомил участников с задачами российской экономики в новых условиях. Многое из сказанного российским президентом вызвало стойкое чувство дежавю.

вице-премьер Чернышенко объявляет, что «российскую электронику планируется вывести в мировые лидеры по качеству и объемам производства, в том числе в области автопрома, а не просто импортозаместить иностранные наработки», позабыв о том, что компания «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска серверных процессоров Baikal-S, которые представила в конце 2021 года. По причине того, что тайваньская TSMC отказалась поставлять в Россию процессоры.

И вот ведь что примечательно – «Байкал Электроникс» из госбюджета России уже получала средства на разработку собственных российских процессоров. Средства-то она полностью освоила, но производство процессоров организовать так и не смогла.

Но, как и ожидалось, венцом всему стало выступление Владимира Путина о российской экономике в новых условиях. Как спустя несколько минут по окончанию его выступления написали эксперты, «Путин на ПМЭФ говорил в основном о том, чего так и не удалось добиться при Путине за 20 лет его пребывания у власти».

Речь все о том же:

- Путин поручил уже в этом году добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан;

- Россия должна обладать критически важными технологиями;

- Надо не копировать, а быть на шаг впереди (об импортозамещении);

- Путин предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ;

– Путин поручил направить часть продовольственных экспортных пошлин на повышение уровня жизни в селе.

И, вообще, «необходимо стремиться идти вперед». Двадцать с лишним лет это движение продолжается, но результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Теперь появились «шесть принципов Путина, на основе которых будет развиваться экономика России». Вопрос в том, есть ли в них хоть что-то новое, кроме традиционных заклинаний, – и здесь ни для бизнеса, ни для граждан России хороших новостей у нас нет. Пройдемся, читатель, кратко по тем принципам, которые ждут российскую экономику в ближайшие годы.



Quote: Открытость

Столько сделать для того, чтобы закрыть российскую экономику от экономики мировой, все эти санкции-контрсанкции, расчеты в рублях и заморозка иностранных капиталов, продажа иностранного бизнеса в стране за копейки, как это было с Макдональдсом, и после этого говорить об открытости – это суметь надо…

Опора на предпринимательские свободы

Мелкий и средний бизнес – это просто новая нефть. Никогда российское государство их не взращивало. Оно просто позволяло им как-то существовать в тени крупного бизнеса, где каждое место в государственных компаниях и государственных банках было согласовано с администрацией президента. Этой истории – больше десятилетия. И кто-то наивно думает, что все враз поменяется? Да российские чиновники просто не умеют по- другому. Не умеют – и не будут.

Сбалансированная макроэкономика

Искусственное укрепление рубля. Нарисованный курс иностранных валют. Манипуляции с показателями инфляции, а на ее основе – откровенный обман в вопросах реальных доходов. «Крепкий бюджет», который остается профицитным даже при откровенно падающей экономике. Таковы основные принципы российской макростабильности, которая является откровенно нарисованной и ничего общего с реальностью не имеет.

Социальная справедливость

Дворцы и хижины. Миллиарды у госчиновников и олигархов и миллионы людей, живущих в нищете. Разрыв между Москвой и всей остальной страной. Падение реальных доходов населения уже 10-летие. Падение реальных пенсий и реальных доходов. Где здесь есть место для социальной справедливости?



Опережающее развитие инфраструктуры

Зачем оно вообще нужно — опережающее и без стратегических целей? Со стратегией у российского правительства полный провал, чего не коснись – от «дальневосточного гектара» до высокоскоростных железнодорожных магистралей. Триллионы рублей зарываются в проекты, прибыль от которых получает только кучка людей, близких к российскому президенту – для остальной России они остаются тратами в никуда.

И, наконец, достижение технологического суверенитета

Это сущие «сапоги всмятку». Передовые мировые технологии могут быть только во взаимодействии со всем миром, в конкуренции с лучшими умами и производствами. За два десятилетия ни в одном из сегментов экономики этого достигнуто не было. А то, что преподносят за «технологический суверенитет» сегодня – это технологическая деградация. И это будет только усиливаться, если станет осуществляться «суверенная демократия». Иначе и быть не может.



Quote: А тенге тем временем к рублю перевалил за 8

сам рубль и тем более курс к нему более не имеют существенного значения

Quote: Как нам справиться с наплывом рублей



Твёрдо стоят на месте те, кто бежит изо всех сил, а те, кто хочет двигаться вперёд, бегут ещё быстрее



Мне смешно нытье банков про скопление рублей.



Мне смешно нытье налоговой про теневую экономику.



Отмените наличные тенге и рубли. Благодаря "Каспи" (ахмидулля и ещё что-то ему), "Яндекс-такси" и их благословенным родителям VISA и Master Card, эту отмену заметят только теневики.



Россиянам обеспечить обмен рублей с их МИРа по специальному курсу имени НАБИУЛЛИНОЙ.



Радикально? Нет. В этом мире твердо стоят на месте те, кто бежит изо всех сил. А те, кто хочет двигаться вперёд, бегут ещё быстрее.

https://ratel.kz/outlook/kak_nam_spravitsja_s_naplyvom_rublej

Хренова международная торговля встала