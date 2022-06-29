Jusan Bank отказался выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год
danilov 29 Июня 2022 в 13:23:59
«АО «First Heartland Jusan Bank» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях годового общего собрания его акционеров, состоявшегося 27 июня 2022 года. Акционеры, в том числе, приняли следующие решения: - утвердить финансовую отчетность банка за 2021 год c учетом отчета независимых аудиторов; - дивиденды по простым акциям банка за 2021 год не начислять и не выплачивать; - чистый доход банка за 2021 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход», - сообщает KASE в среду.
Отметим, что акционеры АО «First Heartland Jýsan Bank»: связываемое с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым АО «First Heartland Securities» – 79% простых акций, а также бизнесмен Галимжан Есенов – 20%.
Напомним, 15 июня депутат мажилиса Канат Нуров сообщил, что Jusan Bank почти половину чистой прибыли за 2020 год получил от помощи и субсидий государства и выплатил своим акционерам дивидендов на Т113 млрд.