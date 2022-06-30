Семь главных вопросов про фонд медстрахования

Цитата: AleksX от

Цитата: vvka от

Цитата: Youzhanin от

Цитата: vvka от

Да вы заебали, тупые дебилы. Верните мне мои деньги, которые я отчисляю в этот бесполезный фонд. Я сам себе куплю медицинскую страховку с полным покрытием, и буду обслуживаться в той клинике, в которой я хочу, а не в этих нищих, с оборудованием 60-х годов прошлого века и таким же интерьером убогих государственных больницах. Да вы заебали, тупые дебилы. Верните мне мои деньги, которые я отчисляю в этот бесполезный фонд. Я сам себе куплю медицинскую страховку с полным покрытием, и буду обслуживаться в той клинике, в которой я хочу, а не в этих нищих, с оборудованием 60-х годов прошлого века и таким же интерьером убогих государственных больницах.

С какого Вы города? И номер поликлиники сообщите пожалуйста. С какого Вы города? И номер поликлиники сообщите пожалуйста.

C какого лешего я буду сообщать непонятному человеку на открытом ресурсе личные данные? C какого лешего я буду сообщать непонятному человеку на открытом ресурсе личные данные?

интересно что личного в городе и номере поликлиники? интересно что личного в городе и номере поликлиники?

Cообщите мне номер поликлиники, к которой вы прикреплены, и город, в котором находится эта поликлиника. И через пару дней я буду знать кто вы, какие у вас болячки, где вы живете, оплачиваете ли вы налоги, сколько оплачиваете, где вы работаете и прочая, прочая, прочая. При условии, что вы указали верные данные (номер поликлиники и город).