НПЗ РК в рамках демонополизации могут разрешить покупать нефть прямо у недропользователей

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danilov 01 Июля 2022 в 11:13:34
«Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены предложения агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по реформированию ключевых товарных рынков. В частности, в целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложено предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем торгов нефтепродуктами и другие», - говорится в сообщении в пятницу.
В части реформирования рынка товарного газа рассмотрены вопросы внедрения биржевых торгов и принятия правил доступа к товарному газу недропользователей, что обеспечит снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу.
«Смаилов поручил министерству энергетики и заинтересованным госорганам дополнительно проанализировать данные подходы с учетом влияния на экономику страны», - добавили в кабмине.
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