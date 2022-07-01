 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
НПЗ РК в рамках демонополизации могут разрешить покупать нефть прямо у недропользователей
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Июля 2022 в 11:13:34
Нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Казахстана в рамках демонополизации могут разрешить покупать нефть прямо у недропользователей, сообщает пресс-служба правительства.

«Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены предложения агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по реформированию ключевых товарных рынков. В частности, в целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложено предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем торгов нефтепродуктами и другие», - говорится в сообщении в пятницу.

В части реформирования рынка товарного газа рассмотрены вопросы внедрения биржевых торгов и принятия правил доступа к товарному газу недропользователей, что обеспечит снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу.

«Смаилов поручил министерству энергетики и заинтересованным госорганам дополнительно проанализировать данные подходы с учетом влияния на экономику страны», - добавили в кабмине.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 01.07.2022 в 12:27:34   # 799717
.. да неее .. у нас так не получится .. у нас в счастливой стране всегда где-то должны сидеть ёбаные посредники .. .. иначе никак ..
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь