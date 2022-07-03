Биржевая цена на сахар оказалась вдвое ниже магазинной – Т450 за 1 кг

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danilov 03 Июля 2022 в 08:43:29
«Биржевые цены на пшеницу составили Т168 тыс./тонна, на сахар Т450 тыс./тонна», - говорится в сообщении со ссылкой на результаты торгов минувшей недели на бирже Евразийская торговая система (ETS).
1 июля на ETS были заключены четыре сделки по продаже пшеницы 3 класса (условие поставки EXW) в общем объеме 24 тыс. тонн. Цена за тонну составила Т168 тыс., покупатели за всю партию уплатили Т4,032 млрд.
«Кроме того был реализован сахар в объеме 1017 тонн по цене Т450 тыс./тонна. Общая стоимость лота – Т457,65 млн», - сказано в сообщении.
Издание отмечает, что в магазинах Казахстана наблюдается дефицит сахара, а цены на него доходят до Т800/кг.
Также была продана 1 тыс. тонн ячменя 2 класса (EXW) по Т124 тыс./тонна для животноводческих хозяйств. Общая стоимость партии Т124 млн.
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