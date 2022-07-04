Из-за роста цен казахстанцы вынуждены ремонтировать старую технику, а не покупать новую

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Июля 2022 в 11:41:34
"Мы связали рост с неблагоприятным экономическим положением населения. Опрос, проведённый сервисом среди казахстанцев, показал, что больше половины наших соотечественников не покупали бытовую технику в этом году. Половина из опрошенных, кто совершал такие покупки, сделали это в рассрочку. Скорее всего, казахстанцы вынуждены ремонтировать старую технику, а не покупать новую", – сообщают специалисты.
Самыми популярными поисковыми запросами стали ремонт холодильников, стиральных машин, швейных машин и пылесосов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 04.07.2022 05:43:07
Нищита. Китай взял бы нас под свою опеку.
Нищита. Китай взял бы нас под свою опеку.
если только в рабство на завод с 12ти часовым рабочим днём.
Будьте осторожны в своих желаниях