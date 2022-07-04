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Экономика
Из-за роста цен казахстанцы вынуждены ремонтировать старую технику, а не покупать новую
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danilov 04 Июля 2022 в 11:41:34
В Казахстане наблюдается резкий рост спроса на ремонт и обслуживание бытовой техники за последние три месяца, при этом количество предложений показывает незначительный рост, сообщает пресс-служба OLX.

"Мы связали рост с неблагоприятным экономическим положением населения. Опрос, проведённый сервисом среди казахстанцев, показал, что больше половины наших соотечественников не покупали бытовую технику в этом году. Половина из опрошенных, кто совершал такие покупки, сделали это в рассрочку. Скорее всего, казахстанцы вынуждены ремонтировать старую технику, а не покупать новую", – сообщают специалисты.

Самыми популярными поисковыми запросами стали ремонт холодильников, стиральных машин, швейных машин и пылесосов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 04.07.2022 в 11:43:07   # 799806
Нищита. Китай взял бы нас под свою опеку.
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  СССР 04.07.2022 в 12:41:35   # 799807
Цитата: Даун от 04.07.2022 05:43:07
Нищита. Китай взял бы нас под свою опеку.

если только в рабство на завод с 12ти часовым рабочим днём.
Будьте осторожны в своих желаниях
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