Приказ о новых тарифах на свет вступил в силу в Казахстане – рост составит в среднем 10-12%

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Июля 2022 в 16:28:56
«С 1 июля вступил в силу приказ министерства энергетики РК о корректировке предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций, их рост составит в среднем 10-12% по стране. Предельный тариф у 26 энергопроизводящих организаций увеличен, у 21 сохранен на прежнем уровне, всего по стране 47 организаций», - сообщили в минэнерго в понедельник, отвечая на запрос редакции КазТАГ.
В ведомстве пояснили, что среднее повышение на 10-12% происходит за счет указанных 26 станций, а если же считать все 47 станций, то рост составит 5,5%.
«Повышение предельных тарифов на выработку электрической энергии связано с увеличением стоимости топлива (уголь, газ, мазут) и его транспортировки. Также скорректированные предельные тарифы позволят поднять электрическим станциям уровень заработных плат производственного персонала от 15% до 30%», - добавили в министерстве.
Отмечается, что в настоящее время в электроэнергетической отрасли наблюдается отток квалифицированных кадров в смежные высокооплачиваемые отрасли, а средняя заработная плата работников станций в стране составляет менее Т200 тыс.
«Конечная цена для потребителей складывается из предельного тарифа энергопроизводящий организаций, тарифа на передачу электроэнергии и надбавки на снабженческие услуги. Министерство национальной экономики РК проводит расчеты конечных цен на электроэнергию для конечных потребителей», - проинформировали в минэнерго.
Комментарии, по рейтингу, по дате