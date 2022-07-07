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Экономика
ТШО ПОСТРОИТ НОВЫЙ НЕФТЕПРОВОД?
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danilov 07 Июля 2022 в 14:11:31
— Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю КазМунайГазу проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с Самрук-Казына следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь, — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала.

Кроме этого глава государства уделил особое внимание развитию морских перевозок:

— Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед Правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.
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