Т39 млрд на стабилизацию цен на продукты оказались потрачены СПК Казахстана впустую

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danilov 08 Июля 2022 в 11:19:50
«Серьезные коррупционные риски выявлены в деятельности социально-предпринимательских корпораций. Это повсеместное внеконкурсное предоставление земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов, реализация активов аффилированным лицам по заниженной стоимости. Без видимого результата использовано Т39 млрд, выделенных для стабилизации цен на продукты», - сообщил на заседании коллегии антикоррупционной службы в пятницу председатель «антикора» Олжас Бектенов.
По его словам, «кредиты предоставлялись аффилированным компаниям, контроль за исполнением обязательств отсутствует».
«По данным фактам зарегистрировано 11 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК. Ущерб составил более Т7 млрд. В целом, в работе СПК не реализуется ключевой принцип – стимулировать развитие бизнеса и поддерживать сферы, не занятые частным сектором. Основная прибыль СПК строится на получении процентов с депозитов и продаже имущества. Агентством внесены рекомендации по пересмотру их деятельности», - добавил Бектенов.
https://kaztag.kz/ru/news/t39-mlrd-na-stabilizatsiyu-tsen-na-produkty-okazalis-potracheny-spk-kazakhstana-vpustuyu