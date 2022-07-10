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Экономика
Fitch понизило кредитный рейтинг Турции
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danilov 10 Июля 2022 в 18:27:27
Fitch понизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B и спрогнозировало рост годовой инфляции страны в среднем до 71,4% в 2022 году, сообщают СМИ в субботу. По данным Fitch, страна сталкивается с рисками увеличения обратной индексации и дополнительной девальвации турецкой лиры, отмечает TRT Haber. Рейтинговое агентство добавило, что ожидает, что годовая инфляция в Турции вырастет в среднем до 71,4% в 2022 году, и что этот показатель снизится до 57% в 2023 году.
Турция сталкивается с экономическим спадом с 2021 года, когда потребительская инфляция стремительно растет, а турецкая лира испытывает беспрецедентную волатильность. Правительство попыталось урегулировать кризис, снизив процентную ставку, но ситуация усугубляется, Центральный банк Турции установил процентную ставку на уровне 14%.
В последние месяцы турецкая экономика столкнулась с еще одним набором проблем, связанных с геополитическим кризисом, разворачивающимся в Европе, который уже привел к рекордно высокой мировой инфляции и ценам на топливо, что также повлияло на уровень инфляции в Турции, говорится в сообщении Центрального банка Турции. В результате годовая инфляция в стране ускорилась до 36%, в то время как лира продолжила обесцениваться, достигнув нового минимума в 17 лир за доллар США с 13,5 в январе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.07.2022 в 23:35:05   # 800053
Quote:
Fitch понизило кредитный рейтинг Турции
Может я ошибаюсь, но от рейтингов Fitch никому ни жарко ни холодно.
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