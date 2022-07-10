Fitch понизило кредитный рейтинг Турции

Fitch понизило кредитный рейтинг ТурцииМожет я ошибаюсь, но от рейтингов Fitch никому ни жарко ни холодно.
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danilov 10 Июля 2022 в 18:27:27
Турция сталкивается с экономическим спадом с 2021 года, когда потребительская инфляция стремительно растет, а турецкая лира испытывает беспрецедентную волатильность. Правительство попыталось урегулировать кризис, снизив процентную ставку, но ситуация усугубляется, Центральный банк Турции установил процентную ставку на уровне 14%.
В последние месяцы турецкая экономика столкнулась с еще одним набором проблем, связанных с геополитическим кризисом, разворачивающимся в Европе, который уже привел к рекордно высокой мировой инфляции и ценам на топливо, что также повлияло на уровень инфляции в Турции, говорится в сообщении Центрального банка Турции. В результате годовая инфляция в стране ускорилась до 36%, в то время как лира продолжила обесцениваться, достигнув нового минимума в 17 лир за доллар США с 13,5 в январе.