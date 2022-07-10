О конкурентной среде в сфере ГСМ и переработки нефти

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danilov 10 Июля 2022 в 21:13:10
По данным Министерства энергетики в 2021 году объем добычи нефти составил 85,9 млн. тонн, из которых экспорт – 67,6 млн. тонн (Тенгизшевройл – 26,6 млн. тонн, Кашаган – 16,2 млн. тонн, Карачаганак – 10,3 млн. тонн, другие – 14,5 млн. тонн), объем внутреннего рынка – 17,5 млн. тонн. 80% объема реализации нефти на внутреннем рынке приходится на группы компаний «CNPC» (КНР) ≈35% и «КазМунайГаз» ≈45%. Ценообразование на внутреннем рынке нефти носит нерыночный характер. Действует негласное регулирование цен на нефть, поставляемую на внутренний рынок...
Недропользователи, обеспечивающие поставку нефти на внутренний рынок относятся к стареющей группе месторождений. У них наблюдается ежегодное снижение добычи нефти. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее снижение дебета скважин и консервация месторождений, что скажется на обеспечении поставок нефти на НПЗ РК. В этой связи необходимо принятие мер по включению крупных месторождений (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) в план поставок нефти на внутренний рынок (предварительно – до 5 млн. тонн ежегодно с последующим увеличением). Однако недропользователи, оперирующие добычей нефти на указанных месторождениях, готовы осуществлять поставки нефти на внутренний рынок, но с применением механизма рыночного ценообразования, по ценам экспортным поставок....
На отечественных НПЗ сформировалась практика дробления единого технологического цикла переработки нефти.
Так, в связи реализацией третьим лицам заводского парка хранения и наливных эстакад, ранее принадлежавших Атыраускому НПЗ, весь сжиженный нефтяной газ напрямую прокачивается в емкости ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа». В результате появления новой доминирующей компании увеличивается конечная стоимость продукта. Данная практика разделения единого цикла производства, откачки и налива сжиженного нефтяного газа нашла отражение и в деятельности Павлодарского НПЗ, где последним реализовано имущество, участвующее в процессе обогащения, доставки продукта.
На оптовом рынке основные поставщики нефти – ТОО «Petrosun», ТОО «Petroleum Operating» и АО «КазМунайГаз» – приобретают сырье у недропользователей, входящих в группу «CNPC» и «КазМунайГаз», забирая 80% от общего объема поставок нефти на внутренний рынок. Из 11 млн. тонн нефтепродуктов две трети реализуется напрямую розничным сетям, треть вторичным оптовым поставщикам, как правило, не имеющим какой-либо инфраструктуры. По итогам 2021 года ТОО «Petrosun» реализовал таким посредникам не менее 40% дизельного топлива.
По данным же Казахстанской топливной ассоциации независимые сети АЗС добирают у посредников недостающие объемы нефтепродуктов: Гелиос – 65%, Газпром Нефть-Казахстан – 80%, мелкие сети – до 90%. Ценообразование на оптовом рынке нефтепродуктов также носит нерыночный характер. Действуют прямые договора, биржевая торговля распространяется только на 10% от общего объема внутреннего рынка...
Розничный сегмент представлен 6 крупными сетями автозаправочных станций (АЗС) в лице ТОО «Petro Retail», ТОО «Sinooil», ТОО «Гелиос», ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ТОО «Автогаз Трэйд» – «GazEnergy», ТОО «Royal Petrol». На их долю приходится более 50% рынка с концентрацией в столице и областных центрах республики. При этом, если Sinooil приобретает объемы напрямую у своей аффилированной компании Petrosun, то Petro Retail – у бывшего собственника данной сети – КазМунайГаз.
Независимые сети в лице Гелиос и Газпромнефть-Казахстан на 20-30% осуществляют закуп у Petrosun, а недостающие объемы – у посредников. Региональные и мелкие сети АЗС приобретают у Petrosun всего лишь 5-10%, а недостающие объемы – у посредников. Данная схема реализации нефтепродуктов, где государственная компания КазМунайГаз отпускает основной объем нефтепродуктов частной розничной сети Petro Retail, а основной ресурсодержатель Petrosun – аффилированным Sinooil и посредникам, ограничивает доступ к ресурсам и развитие небольших сетей АЗС.
Не конкурируя между собой, данные вертикально-интегрированные компании не позволяют создавать конкуренцию также со стороны независимых сетей АЗС, ограничивая им прямые продажи. Последние, в условиях жесткого ценового контроля на розничном рынке, вынуждены уходить из областных центров страны.
Отдельного внимания заслуживает ситуация на рынке авиационного топлива, где зависимость от импортных поставок превышает 10%. Доступ на рынок ограничен техническими возможностями инфраструктуры аэропортов – резервуаров хранения топлива. В условиях ограничения роста тарифов на регулируемые услуги, аэропорты осуществляют реализацию авиакеросина напрямую или через аффилированных поставщиков, ограничивая доступ другим участникам рынка.
Таким образом, основу нефтедобывающего комплекса и рынков нефтепродуктов составляют доминирующие вертикально-интегрированные компании, созданные по принципу «от скважины до бензоколонки». Их наличие является распространенной мировой практикой, обеспечивающей стабильность поставок и их экономическую эффективность.
В Казахстане присутствие двух основных вертикально-интегрированных групп, одна из которых имеет 100% государственное участие, также обеспечивает контроль за ценами на нефтепродукты. Вместе с тем, в условиях отсутствия ценовой конкуренции, прозрачных биржевых торгов повышаются экономические издержки такой структуры рынка. Высокая маржинальность поставщиков нефти, наличие непродуктивных посредников означают недофинансирование производства и изъятие средств из экономического оборота смежных, потребительских рынков.
Данияр Ашимбаев
https://t.me/dashimbayev/2608
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