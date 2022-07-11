Почти на 20% выросла в июне годовая цена на новое жилье в Казахстане

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danilov 11 Июля 2022 в 09:55:28
«Годовая цена на новое жилье в Казахстане в июне 2022 года выросла на 19,5%», - сообщает БНС АСПиР.
Годовая цена на квартиры вторичного рынка в Казахстане за год (июнь 2022 года к июню 2021 года) выросла на 26,8%, стоимость аренды благоустроенного жилья – на 21%.
Цены на первичном рынке жилья в годовом выражении более всего выросли в столице – на 27,9%, на вторичном рынке жилья лидер роста цен – Кызылорда, на 46,7%, на рынке аренды жилья – Алматы, на 48,3%.