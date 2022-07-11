 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Почти на 20% выросла в июне годовая цена на новое жилье в Казахстане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Июля 2022 в 09:55:28
Почти на 20% выросла в июне годовая цена на новое жилье в Казахстане, сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

«Годовая цена на новое жилье в Казахстане в июне 2022 года выросла на 19,5%», - сообщает БНС АСПиР.

Годовая цена на квартиры вторичного рынка в Казахстане за год (июнь 2022 года к июню 2021 года) выросла на 26,8%, стоимость аренды благоустроенного жилья – на 21%.

Цены на первичном рынке жилья в годовом выражении более всего выросли в столице – на 27,9%, на вторичном рынке жилья лидер роста цен – Кызылорда, на 46,7%, на рынке аренды жилья – Алматы, на 48,3%.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 11.07.2022 в 11:08:49   # 800075
Толтко из за удорожания материалов
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь