Индия ввела международные торговые расчеты в рупиях

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danilov 12 Июля 2022 в 10:44:34
«В целях содействия росту мировой торговли с упором на экспорт из Индии и поддержки растущего интереса мирового торгового сообщества к рупиям было принято решение ввести дополнительный порядок выставления счетов, оплаты и расчетов по экспорту/импорту в рупиях»,— сказано в заявлении индийского Резервного банка.
Таким образом, все экспортные и импортные операции в соответствии с соглашением могут быть выражены и выставлены в счетах в рупиях. Обменный курс между валютами двух стран-торговых партнеров может определяться рынком. Расчеты по торговым сделкам в соответствии с соглашением должны осуществляться в индийских рупиях в соответствии с определенной процедурой.
Индийские импортеры, осуществляющие импорт с помощью нового механизма, должны произвести оплату в индийских рупиях, которая будет зачислена на специальный корреспондентский счет страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного продавца или поставщика.
Индийским экспортерам, осуществляющим экспорт товаров, экспортная выручка будет выплачиваться в рупиях с остатков на специальном счете банка-корреспондента.
https://www.interfax.ru/business/851576
https://www.kommersant.ru/doc/5458524
Комментарии, по рейтингу, по дате
а с россией в рублях, РФ сказало индии что их рупии никому ненужны, возможно только в рублях или в юань