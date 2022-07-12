Доллар впервые за 20 лет сравнялся по стоимости с евро

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danilov 12 Июля 2022 в 10:54:57
Тем не менее биржевые торги фиксируют новую реальность.
Сейчас за один евро дают примерно один доллар, отличия в курсе составляют сотые доли цента, следует из данных биржевых торгов.
Предполагается, что в ближайшее время американская валюта будет стоить даже больше, чем евро.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
или доллару?
Цитата: Konstant от 12.07.2022 07:44:40
Интеремно а если евросоюз развалят? Наверное лучше его в подчинении америке держать
Интеремно а если евросоюз развалят? Наверное лучше его в подчинении америке держать
Рашия быстрее развалится.