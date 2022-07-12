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Экономика
Доллар впервые за 20 лет сравнялся по стоимости с евро
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danilov 12 Июля 2022 в 10:54:57
Впервые с 2002 года доллар сравнялся в стоимости с евро. Долгое время разрыв между американской и европейской валютой был весьма велик: евро стоил в свое время практически 1,3 доллара.
Тем не менее биржевые торги фиксируют новую реальность.
Сейчас за один евро дают примерно один доллар, отличия в курсе составляют сотые доли цента, следует из данных биржевых торгов.
Предполагается, что в ближайшее время американская валюта будет стоить даже больше, чем евро.


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  GoodZone 12.07.2022 в 11:18:46   # 800158
Хазин лет пять-семь назад предупреждал об этом и объяснял почему... Можно посмотреть его старые выступления о валютных зонах или почитать. Топят еврозону намеренно, началась возня за выживание и Европа сама себя душит в угоду конкурентам. Ну что же, это ее выбор.
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  troll 12.07.2022 в 13:30:04   # 800176
скоро евро кердык...
или доллару?
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  Konstant 12.07.2022 в 13:44:40   # 800181
Интеремно а если евросоюз развалят? Наверное лучше его в подчинении америке держать
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  Templar 12.07.2022 в 14:26:42   # 800185
Цитата: Konstant от 12.07.2022 07:44:40
Интеремно а если евросоюз развалят? Наверное лучше его в подчинении америке держать

Рашия быстрее развалится.
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