Bi Group и ряд других стройфирм Казахстана попались на завышении цен на жилье до 20%

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GoodZone 13 Июля 2022 в 08:46:58
«АЗРК в действиях субъектов рынка установлены признаки нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, выраженные в антиконкурентных согласованных действиях в части установления и поддержания цен на рынке жилья в действиях 15 компаний: «Базис-А» и RAMS Qazaqstan в Алматы, Bi Group и «Орда Строй Групп» в Нур-Султане, «Отау Строй» и «Достык Инвест групп» – в Шымкенте, «Евразиян Билдинг», «Проф Инвест», «Халық билдинг» и «Жилой Фонд» – в Карагандинской области, «Инвесткомплекс», «Нектар», «Завод Светотехника W» – в Актюбинской об асти, «Достар май», и группа Service СМУ – VK Invest company – в Восточно-Казахстанской области», - следует из отчета АЗРК «О состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности за 2021 год».
Согласно отчету, в ответ на уведомления АЗРК, «РАМС-Казахстан» снизила цены на ряд жилых комплексов в Алматы на 15% или до Т90 тыс./кв.м, BAZIS-A – до 20 тыс./кв.м, BI Group снизила цены в 51 ЖК в Нур-Султане в среднем на 8%, в Алматы – на 11 %, в Шымкенте - на 3% и в Атырау – на 4%. Другие застройщики снизили цены в среднем на 15-20%.
В отношении ТОО «Орда Строй Груп» по признакам недобросовестной конкуренции, проводится расследование. Судами на компании наложены штрафы на свыше Т10 млн. Также, заключены семь актов антимонопольного комплаенса о соблюдении норм законодательства по защите конкуренции.
Напомним, за 2021 год в Казахстане рост цен на первичное жилье, по данным Бюро нацстатистики, составил 16,6 %, на вторичное – 24,3%.