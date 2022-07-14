Транспортный коридор «Север-Юг» начал работу

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Июля 2022 в 13:09:18
Как сообщается, первый грузовой состав, везущий 39 контейнеров со строительными материалами для Индии, был отправлен со станции Чехов Московской области, после чего преодолел 3,8 тысячи километров, прибыв на железнодорожную станцию Серахс в провинции Хорасан-Резави на границе с Туркменией.
Как заявил министр дорог и городского развития исламской республики Ростам Гасеми, далее состав отправится в порт Шахид-Раджаи в провинции Хормозган на юге Ирана, а оттуда контейнеры с грузом пойдут в Индию морем.
Как заявили в Иране, это был первый поезд из России, в Тегеране ожидают налаживание более тесного сотрудничества в железнодорожных перевозках из России и в Россию.
Скрытый текст
«Благодаря хорошим договоренностям и контрактам, заключенным с такими странами, как Россия, Казахстан и Туркмения, а также доступности этого маршрута для доставки российских товаров в такие страны, как Индия, поезд будет продолжать движение по этому маршруту», — заявил Гасеми.
Соглашение между Россией, Индией и Ираном о создании транспортного коридора «Север — Юг» было подписано еще в 2000 году. Цель — привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу и обратно. Расстояние по данному коридору по сравнению с переправкой грузов через Суэцкий канал в два раза короче, что значительно снижает сроки доставки грузов, а также стоимость перевозки.
Каждый из участников этого проекта преследует свои цели. Индия с его помощью стремится получить еще один торговый путь в Европу и Центральную Азию, Россия — диверсифицировать свои внешнеторговые связи и модернизировать транспортную и портовую инфраструктуру на южном направлении, а Иран — превратиться в крупный транзитный центр.