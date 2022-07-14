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Экономика
Инфляция в США в июне поставила очередной рекорд - 9,1%
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danilov 14 Июля 2022 в 13:38:15
Это максимум за более чем 40 лет - с 1981 года. Несмотря на отчаянные меры - с использованием акта о военном производстве для пополнения дефицитных товаров и опустошением нефтяных резервов - Байдену так и не удаётся её побороть.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 14.07.2022 в 14:40:49   # 800331
Там же наш засланец KS обитает . Расскажи, что у вас там происходит, как живется, что по чем. Хочется из первых уст, без посредников так сказать узнать правду-матку. Поделишься?
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  troll 14.07.2022 в 15:27:22   # 800344
америке очередной кердык...
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  Lukas 14.07.2022 в 16:04:07   # 800355
Цитата: GoodZone от 14.07.2022 08:40:49
Там же наш засланец KS обитает . Расскажи, что у вас там происходит, как живется, что по чем. Хочется из первых уст, без посредников так сказать узнать правду-матку. Поделишься?
- всё как везде, для кого все дорожает, другие же в "наваре". KS плохого не скажет, и это жизнь, как в поговорке "каждый кулик свое болото хвалит"
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