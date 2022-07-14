Инфляция в США в июне поставила очередной рекорд - 9,1%

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Июля 2022 в 13:38:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 14.07.2022 08:40:49- всё как везде, для кого все дорожает, другие же в "наваре". KS плохого не скажет, и это жизнь, как в поговорке "каждый кулик свое болото хвалит"
Там же наш засланец KS обитает . Расскажи, что у вас там происходит, как живется, что по чем. Хочется из первых уст, без посредников так сказать узнать правду-матку. Поделишься?
Там же наш засланец KS обитает . Расскажи, что у вас там происходит, как живется, что по чем. Хочется из первых уст, без посредников так сказать узнать правду-матку. Поделишься?